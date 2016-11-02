В Татарстане «КАМАЗ» вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб на месте

Накануне возле села Салкын Чишма на трассе Джалиль-Сулеево в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — там «КАМАЗ» вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

По предварительной информации, водитель грузовика потерял управление. Мужчина оказался зажат в кабине грузовика и скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.