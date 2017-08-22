В Казани кроссовер протаранил мужчину на мотоцикле

Накануне вечером произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.

Сообщается, что ДТП произошло в 20.10 на улице Братьев Батталовых.

- 47-летний водитель автомобиля Lifan 215800 решил повернуть налево вне перекрестка, но не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался ему навстречу, - сообщили в ведомстве.

В результате 30-летний мотоциклист получил закрытый компрессионный перелом позвонков и закрытый перелом лодыжки. Он был госпитализирован.

Отметим, всего за минувшие сутки в городе зарегистрировано 179 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими.