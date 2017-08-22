В Татарстане «легковушка» влетела в «КАМАЗ»: есть погибший

Накануне вечером на 202-м километре трассы Оренбург-Казань произошло смертельное ДТП — там «Лифан Соланд» врезался в «КАМАЗ». Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что 53-летний водитель автомобиля «Лифан» не выбрал безопасную скорость и столкнулся с «КАМАЗом», который следовал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель «легковушки» с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был доставлен в больницу. А его 45-летняя пассажирка, которая сидела впереди, скончалась на месте от полученных травм.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.