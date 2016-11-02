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В Казани «легковушка» сбила 11-летнюю девочку на «зебре»

В Казани «легковушка» сбила 11-летнюю девочку на «зебре»
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Фото: ProKazan.ru

В Казани водитель «Лады» 14-ой модели сбил 11-летнюю девочку на «зебре». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло накануне вечером по улице Челюскина напротив дома №57.

- 28-летний водитель не уступил дорогу школьнице, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ведомстве.

В результате наезда девочка ушибла лоб и получила травму живота. В настоящее время она находится в больнице.

 

Элина Валеева, 21.08.2017, 14:44
Тэги: ДТП
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