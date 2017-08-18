Появились фото аварии на Оренбургском тракте в Казани

Автомобиль Nissan Teana врезался в "Газель" дорожных рабочих, а та протаранила букву М

В Сети появились фотографии серьезной аварии на Оренбургском трактею Снимки предоставили в пресс-службе МЧС по РТ.

Напомним, что сегодня днем автомобиль Nissan Teana на полной скорости врезался в “Газель” дорожных рабочих. От удара автомобиль отлетел на букву М, стоящую на въезде в город.

На опубликованном видео видно. что медицинская помощь потребовалась, как минимум, троим.