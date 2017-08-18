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Появились фото аварии на Оренбургском тракте в Казани

Появились фото аварии на Оренбургском тракте в Казани
16+
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ
Автомобиль Nissan Teana врезался в "Газель" дорожных рабочих, а та протаранила букву М

В Сети появились фотографии серьезной аварии на Оренбургском трактею Снимки предоставили в пресс-службе МЧС по РТ.

Напомним, что сегодня днем автомобиль Nissan Teana на полной скорости врезался в “Газель” дорожных рабочих. От удара автомобиль отлетел на букву М, стоящую на въезде в город.

На опубликованном видео видно. что медицинская помощь потребовалась, как минимум, троим. 

Ольга Плешкова, 20.08.2017, 16:01
Тэги: ДТП
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Комментарии

Дамирон20 августа 2017, 16:08
Хватит гонять!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин20 августа 2017, 16:24
Нисан это не кия
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 августа 2017, 16:50
Всмысле не кия?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 августа 2017, 16:50
Ниссан зб тачка
1
2
Согласны с автором?
Горожанин20 августа 2017, 17:01
Это не Тойота точно говорю, не тупите !!!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 августа 2017, 17:10
"На полной скорости"-это как?
0
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас20 августа 2017, 17:18
Блин! Буква М пострадала?>-(
0
1
Согласны с автором?

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