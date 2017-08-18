В Зеленодольске “Лада” после ДТП перелетела ограждение и вылетела к рельсам

Вчера вечером в Зеленодольске автомобиль “Лада” после нескольких столкновений на дороге перелетел ограждение и выехал к железнодорожным путям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По информации спасателей, водитель “Лады” двигался по улице Привокзальной, когда внезапно потерял управление. Автомобиль по касательной задел несколько стоящих машин, после чего перелетел через бетонное ограждение. В итоге машина оказалась на насыпной площадке у рельсовой колеи.

Спасатели смогли вытащить автомобиль с железнодорожных путей. Пострадавших нет.