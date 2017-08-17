В Татарстане водитель BMW насмерть переехал лежащего на дороге парня

В Нижнекамском районе РТ накануне рано утром 32-летний водитель BMW насмерть переехал 24-летнего парня, лежащего на дороге, об этом сегодня сообщили в ГИБДД.

Предварительно, наезд произошел в 3:17 на 8 км автодороги Камские Поляны – Шереметьевка, водитель иномарки, по данным инспекции, ехал на небезопасной скорости, от полученных травм пешеход скончался на месте.

В ходе расследования предстоит выяснить, как парень оказался на дороге.

Также в ГИБДД сообщили подробности о другом смертельном ДТП, которое произошло накануне днем - 36-летний мужчина на "Ладе" во время обгона не убедился в том, что другая полоса свободна и врезался в Scania. От полученных травм он скончался мгновенно.