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Серьезное ДТП возле «Туган авылым»: Mercedes выехал на «красный» и столкнулся с Kia

Серьезное ДТП возле «Туган авылым»: Mercedes выехал на «красный» и столкнулся с Kia
16+
Фото: соцсети/"Татар-информ"

Сегодня ночью на пересечении улиц Островского и Туфана Миннуллина произошло серьезное ДТП — там столкнулись Mercedes и Kia. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Авария произошла в 10 часов вечера возле национального комплекса «Туган авылым».

- 33-летний водитель Mercedes выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с Kia, за рулем которой находилась 30-летняя женщина, - сообщили в ГИБДД УМВД по Казани.

Позже выяснилось, что водитель Mercedes за рулем находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадала женщина — у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

Элина Валеева, 17.08.2017, 17:08
Тэги: ДТП
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Комментарии

1317 августа 2017, 17:13
сейчас на дороге половина неадекватов. давно пора бальную систему вводить как в советске время. но не выгодно государству отток штрафоф будет.
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6
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Горожанин17 августа 2017, 17:17
Проказан как всегда оперативен! 19 часов назад эта авария была
0
3
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Горожанин17 августа 2017, 17:30
это чего он свой регик еще дал
0
0
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Водитель17 августа 2017, 17:32
какой красный, он на мигающий зеленый выехал, на желтый по факту.
2
5
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Горожанин17 августа 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
это чего он свой регик еще дал
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Слева чувак на красные едет.
0
3
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Ильнур Рамазанов17 августа 2017, 17:40
На видко же видно,что на последнее мигание зеленого проехал,а слева машина на красный ехала. Ей еще не включился даже желтый. Косяк водителя мерседеса в том ,что он был пьян. Это априори серьезное нарушение.
0
2
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Горожанин17 августа 2017, 17:43
И правда! Что за бред? Водителя киа на кол! Откровенно на красный вытерся!
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4
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Горожанин17 августа 2017, 17:43
Выперся т.е.
0
2
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Горожанин17 августа 2017, 18:07
Должен был остановиться мигать же начал или нетак
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