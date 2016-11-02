Серьезное ДТП возле «Туган авылым»: Mercedes выехал на «красный» и столкнулся с Kia

Сегодня ночью на пересечении улиц Островского и Туфана Миннуллина произошло серьезное ДТП — там столкнулись Mercedes и Kia. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Авария произошла в 10 часов вечера возле национального комплекса «Туган авылым».

- 33-летний водитель Mercedes выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с Kia, за рулем которой находилась 30-летняя женщина, - сообщили в ГИБДД УМВД по Казани.

Позже выяснилось, что водитель Mercedes за рулем находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадала женщина — у нее диагностировали сотрясение головного мозга.