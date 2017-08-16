В Набережных Челнах девушка получила травму черепа, упав в ехавшей скорой помощи

В Набережных Челнах в скорой помощи пострадала 27-летняя девушка, которая упала во время движения FIAT Ducato, об этом сообщают "Челнинские известия".

ДТП случилось накануне около 11 часов, водитель "скорой", поворачивая с улицы Королева на проспект Дружбы Народов, резко притормозил, в результате чего в машине упала девушка, сопровождающая своего ребенка в КДМЦ.

С раной лба и закрытой черепно-мозговой травмой пострадавшая была госпитализирована.