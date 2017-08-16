Парня из Татарстана, который врезался в фуру на трассе, привезут в Казань на вертолете

За 24-летним парнем из Татарстана, который врезался в фуру в Рязанской области ночью 16 августа, региональное МЧС отправило вертолет, чтобы доставить его в Казань в РКБ. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным регионального ГИБДД, парень на Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и врезался в фуру DAF. От удара корейское авто отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 43-летний житель Пензенской области.

Помимо парня из РТ, который получил очень серьезные травмы, пострадали трое пассажиров Hyundai - 48, 44 и 9 лет.