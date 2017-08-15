В Татарстане перед Курбан-байрамом выставят дополнительные посты ДПС

На трассах Татарстана перед праздником Курбан-байрам выставлены дополнительные посты, чтобы пресечь несанкционированный ввоз животных. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела Главного управления ветеринарии при Кабинете Министров РТ Александр Козлов.

- С начала года выявлено 696 нарушений при перевозке животных и продукции животного происхождения. Более 12 тысяч голов скота и птицы отправлено назад. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму более 2 млн рублей, – отметил он.

По его словам, проводимой на дорожных постах работы недостаточно. Согласно его данным, сейчас происходит массовый несанкционированный завоз скота на территорию республики.

- Люди должны знать, что если они приобрели или завезли животных без ведома ветеринарной службы, то это угрожает их безопасности. Нам нужна информация: в каких населенных пунктах, у каких граждан есть завозной скот, чтобы оперативно провести все карантинные мероприятия, отобрать пробы крови, посмотреть клинические признаки, – отметил чиновник.

Александр Козлов напомнил, что к жертвоприношению пригоден только здоровый скот, не допускается убой худых и больных животных.