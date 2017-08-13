На улице Меридианная байкер врезался в BMW, уходя от погони полиции

В Казани на улице Меридианная накануне вечером мотоциклист врезался в BMW Х3, пытаясь скрыться от полиции, об этом сообщили очевидцы ДТП и телеканал "Эфир".

Предварительно, погоня началась еще на улице Вишневского, где байкер не остановился по требованию полиции из-за того, что он не был вписан в полис ОСАГО. Он попытался оторваться от преследования в Ново-Савиновском районе, двигаясь на высокой скорости не только по центральным проезжим частям, но даже по дворам мимо припаркованных машин и пешеходов.

Около дома №3 мотоциклист врезался в BMW Х3. От мощного удара тяжелый немецкий паркетник отлетел в сторону и врезался в жилой дом.

В результате ДТП никто не пострадал - ни байкер, ни водитель немецкого авто. Однако мотоцикл оказался очень сильно поврежден, также мотоциклисту предстоит оплатить стоимость ремонта BMW.