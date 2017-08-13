В Казани за двое суток водители насмерть сбили двух очень пожилых пешеходов

В Казани за двое суток с 11 по 13 августа водитель насмерть сбили 80-летнего мужчину и 78-летнюю женщину, об этом сообщили в ГИБДД.

Первое ДТП случилось 11 августа в 8:30 на улице Декабристов водитель "Газели" при движении задним ходом не заметил пешехода и сбил его, от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

13 августа в 8:00 на Сибирском тракте 25-летний водитель "ВАЗ-2110" в состоянии накротического опьянения на высокой скорости сбил пожилую женщину, которая, в нарушении ПДД, переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

- Женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных в ДТП травм, - отметили в ГИБДД.

ПО данным происшествиям идет расследование.