На улице Короленко водитель сбил на пешеходном переходе отца с двумя детьми и уехал

В Казани на пересечении проспекта Ямашева и улицы Короленко водитель KIA Rio сбил отца с двумя детьями на пешеходном переходе, после чего уехал с места ДТП. Об этом сообщает телеканал "Эфир". Происшествие случилось накануне.

По словам очевидцев, мужчина и дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, при этом разрешающий сигнал светофора горел и для автомобилей, поворочивающим с проспекта. Водитель должен был уступить дорогу пешеходам, вместо этого мужчина наоборот прибавил скорость и наехал на трех человек.

- Отец детей оттолкнул, а сам остался на дороге - удар принял на себя, - рассказали очевидцы.

Пострадавший мужчина получил переломы, дети отделались ушибами.

Сразу после наезда водитель вышел из машины, осмотрел повреждения своего автомобиля, однако о сбитых пешеходах даже не подумал, покинув место ДТП. Прохожие сняли на сотовые телефоны номера машины нарушителя.