В Чувашии погиб водитель из Казани, влетев под грузовик на обочине

В восточном микрорайоне Канаша 38-летний житель из Казани за рулем автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением и влетел под грузовик на обочине, передают «Вести КАМАЗа».

ДТП произошло ночью 10 августа.

- В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на обочину, на которой был припаркован полуприцеп большегруза, и на большой скорости влетел под прицеп, - говорится в сообщении.

В результате аварии на месте происшествия скончался сам водитель, а также его 29-летний пассажир из Канаша. В настоящее время по данному факту проводится проверка.