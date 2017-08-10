Под Казанью насмерть разбился 25-летний байкер

В Зеленодольском районе Татарстана в 5 км от Свияжска сегодня ночью погиб 25-летний мотоциклист на Honda, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, мотоцикл врезался в отбойник, водителя откинуло на дорогу. От полученных травм он скончался на месте.

По одной из версий, байкер не справился с управлением из-за автоомбиля, который выезжал слева из-за поворота, либо разворачивался.

ГИБДД ведет расследование столкновения.