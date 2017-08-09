Audi из Татарстана протаранила грузовик на свое полосе в Тульской области

В Тульской области в начале августа водитель Audi из Татарстана протаранил на своей полосе грузовик, видеозапись столкновения появилась в Интернете.

По предварительным данным, водитель иномарки на высокой скорости не успел затормозить и врезался в заднюю часть грузовика, который закачался из стороны в сторону, но избежал опрокидывания.

О наличии возможных пострадавших не сообщается.