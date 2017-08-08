В РТ женщина, родившаяся в эпоху Российской империи, пострадала в опрокинувшемся Mercedes

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Бугульме накануне в опрокинувшемся кроссовере Mercedes пострадала 101-летняя женщина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. ДТП случилось в 16:36 на улице Сергея Лазо.

Предварительно, 35-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и опрокинула авто, в ДТП также пострадал 28-летний парень.

Состояние пострадавших в аварии оценивается врачами как легкой степени тяжести, им оказали медицинскую помощь.