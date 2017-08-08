В Татарстане BMW разорвало пополам после ДТП с деревом

В Лаишевском районе Татарстана 20-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло сегодня утром в Зеленом Бору. Сотрудники МЧС извлекли из искореженного автомобиля пострадавших и передали их медикам. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров, их госпитализировали с различными травмами.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.