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В Татарстане с начала года за рулем поймали почти 1000 водителей, лишенных прав

В Татарстане с начала года за рулем поймали почти 1000 водителей, лишенных прав
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В Татарстане за 8 месяцев текущего года сотрудники ГИБДД задержали 995 водителей, которые сели за руль автомобиля, будучи лишенными водительских прав, об этом сообщили в отделе пропаганды дорожной инспекции.

Так, 6 июля автоинспекторам в поселке Уруссу Ютазинского района инспекторы остановили 39-летний мужчину за рулем "ВАЗ-211", который был лишен прав, но при этом не сдал удостоверение. В итоге его осудили на 12 суток ареста.

Всем задержанным водителям грозили либо штраф 30 000 рублей, либо административный арест на 15 суток.

Лишенные прав водители смогут вернуть их только после сдачи экзамена на знание ПДД, им также нужно пройти медосмотр.
Н. Вильданов, 08.08.2017, 17:18
Тэги: Дороги
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