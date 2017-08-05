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В Челнах водитель врезался в бордюр, уходя от полицейской погони‍

В Челнах водитель врезался в бордюр, уходя от полицейской погони‍
16+
Фото: "Вести Камаза"

В Набережных Челнах ночью 5 августа на Московском проспекте водитель ВАЗ-2109 врезался в бордюр, пытаясь уйти от погони ГИБДД. Об этом сообщают "Вести Камаза".

В автомобиле в момент столкновения находился ребенок, в результате ДТП водитель и ребенок были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Н. Вильданов, 06.08.2017, 13:01
Тэги: Набережные Челны
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