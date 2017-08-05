В Татарстане погиб парень из Ульяновской области, потерявший управление на дороге

Фото: ГУ МЧС России по РТ/Фото с места происшествия

В Спасском районе Татарстана накануне днем погиб 24-летний водитель Chery Tiggo, потерявший управление на дороге и опрокинувшийся в кювет, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло на трассе неподалеку от села Кузнечиха, предварительно, водитель не смог справиться с управлением авто из-за высокой скорости.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.