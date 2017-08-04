«Ночной велофест»: список улиц, которые будут перекрываться этой ночью в Казани

Движение транспорта будет ограничено по маршруту следования колонны велосипедистов

Сегодня ночью в Казани в связи с проведением массового мероприятия «Ночной велофест» будет перекрываться движение на десятках городских улиц. Портал ProKazan.ru публикует полный список.

5 августа, вечер субботы:

с 20.00 до 22.00 – ул.Кремлевская (от площади Первого Мая до ул.Чернышевского);

22.00 до 22.15 – ул.Чернышевского (от ул.Кремлевская до ул.Дзержинского), ул.Дзержинского (от ул.Чернышевского до ул.Лобачевского), ул.Лобачевского (от ул.Дзержинского до ул.К.Маркса);

с 22.30 до 23.00 – ул.К.Маркса (от ул.Лобачевского до ул.Толстого, от ул.Толстого до ул.Чехова), ул.Н.Ершова (от ул.Чехова до ул.П.Лумумбы), ул.П.Лумумбы (от ул.Гвардейская до ул.Космонавтов);

с 23.20 до 23.40 – пр.А.Камалеева (от ул.П.Лумумбы до ул.А.Кутуя), ул.А.Кутуя (от пр.А.Камалеева до ул.Гвардейская);

Ночь с 5 на 6 августа:

с 23.50 до 00.30 – ул.Гвардейская (от ул.А.Кутуя до Аметьевской магистрали), Аметьевская магистраль (от ул.Гвардейская до пр.Универсиады), ул.Даурская (от пр.Универсиады до Оренбургского тракта), Оренбургский тракт (от ул.Даурская до Фермского шоссе), Фермское шоссе (от Оренбургского тракта до пересечения с Оренбургским проездом);

Ночь 6 августа:

с 00.50 до 01.20 – Оренбургский тракт (от Фермского шоссе до ул.Даурская), ул.Даурская (от Оренбургского тракта до ул.Х.Такташа), ул.Х.Такташа (от ул.Даурская до ул.М.Салимжанова);

с 01.30 до 01.50 – ул.М.Салимжанова (от ул.Х.Такташа до ул.Т.Миннуллина), ул.Т.Миннуллина (от ул.М.Салимжанова до ул.Тихомирного), ул.Роща Фрунзе (от ул.Тихомирнова до ул.Айвазовского);

с 02.00 до 02.30 – ул.Тихомирнова (от ул.Т.Миннуллина до ул.Ульянова-Ленина), Щербаковский переулок (от ул.Ульянова-Ленина до ул.Пушкина), ул.Профсоюзная (от ул.Пушкина до ул.Астрономическая), ул.Астрономическая (от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская), ул.Кремлевская (от ул.Лобачевского до площади Первого Мая).

Напомним, велоэкскурсию будет сопровождать радиотрансляция об истории Казани на 102,8 FM. Вместе с колонной велосипедистов отправится диджей, который организует с места события прямые включения в эфир радио. Для удобства участникам велофеста рекомендуется слушать экскурсию через приложение указанного радио.