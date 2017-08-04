В Казани сотрудники ГИБДД полчаса гонялись по улицам города за водителем, нарушившим ПДД

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД около получаса преследовали водителя иномарки, который проигнорировал требования сотрудников остановиться на Проспекте Победы. Как сообщает "Эфир-24", его удалось остановить только на улице Губкина.

По словам водителя, он не видел, что за ним едут сотрудники правоохранительных органов, потому что "не смотрел в заднее стекло". Мужчина отказался проходить алкотест. Вероятнее всего его ждет лишение прав и большой штраф.

Напомним, сегодня мы также сообщали о том, что в Тетюшском районе Татарстана участковый выстрелил в колесо водителю из Казани, уходившему от погони.