Погибло на 83 человека меньше: в Казани снизилось количество ДТП с пострадавшими

В Казани с начала года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 12 процентов снизилось количество ДТП с пострадавшими. Об этом накануне в мэрии сообщил и.о. начальника ОГИБДД УМВД РФ по Казани Наиль Гибадуллин.

- Число погибших снизилось на 83 человека. Таким образом, индикаторы выполнения федеральной целевой программы превышены, - рассказал он.

В свою очередь начальник Управления образования города Ильсур Хадиуллин сообщил, что сейчас активно проводятся мероприятия для школьников, призванные закрепить знания ПДД.

- 70% учреждений образования города имеют специальные площадки с разметкой и переносным оборудованием для проведения занятий в условиях, приближенных к реальным, 13 детских садов оборудованы автогородками, - рассказал он.