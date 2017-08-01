В Казани осудили экс-главу районного ГИБДД, забиравшего зарплату у сисадмина

В Казани осудили экс-начальника Вахитовского отдела ГИБДД майора полиции Рустема Гасимова, которого признали виновным в мошенничестве, об этом сообщает "Реальное время".

По данным Следственного комитета, Рустем Гасимов в 2016 году снял 46 тысяч рублей с банковской карточки своего знакомого — сотрудника Центра автоматической фиксации административных правонарушений, который в действительности работал в ГИБДД приходящим системным администратором. При этом в ГИБДД он появлялся от четырех раз в неделю до трех раз в месяц, но зарплата ему начислялась как за полноценную рабочую неделю.

- Гасимов распоряжался его карточкой и деньгами. С подчиненным он расплачивался наличными, часть денег тратил на нужды своего отделения, остальные перечислял на личную карточку, - говорится в сообщении.

Из ГИБДД Гасимова уволили в марте 2017 года, свою вину он признал, а также возместил ущерб.

Рустема Гасимова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.