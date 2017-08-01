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Освобожденного досрочно в Казани «вора в законе» Пецо депортировали из России

Освобожденного досрочно в Казани "вора в законе" Пецо депортировали из России
16+
Фото: видео Youtube
По неофициальным данным, его отправили в Грузию

Из России депортировали 65-летнего грузинского "вора в законе" Резо Бухникашвили, известного под кличкой Пецо, об этом сегодня этом сообщается на сайте МВД РФ.

- Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РТ проведен ряд мероприятий, в результате которых МВД России принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации и депортации 65-летнего лидера уголовной среды, — говорится в сообщении.

Его депортировали накануне, 1 августа. По неофициальным данным, его отправили в Грузию.

Напомним, Резо Бухникашвили освободили на 18 лет раньше срока по состоянию здоровья - у него был обнаружен рак

В июле 2015 года Резо Бухникашвили был осужден Мосгорсудом на 22 года лишения свободы за соучастие в групповом налете на квартиру московских пенсионеров. Тогда в результате перестрелки с прибывшими на место преступления сотрудниками полиции были ранены двое стражей порядка и трое из четверых налетчиков, один из которых, "вор в законе" Арчил Баканидзе, от полученных ранений скончался.

Н. Вильданов, 02.08.2017, 14:51
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин02 августа 2017, 15:01
А прокуратура со своими кассационными жалобами облажалась? Как они теперь будут его на место возвращать, когда он уж за пределами РФ? И даже не гражданин? Никакой интерпол не поможет.
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Горожанин02 августа 2017, 15:04
А в Грузии за статус "вор в законе" сразу 10 лет дают вроде...
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Горожанин02 августа 2017, 15:04
"московских пенсионеров" - в прошлом олигархи наверное... иначе вор по понятиям такого не должен делать...
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Горожанин02 августа 2017, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
"московских пенсионеров" - в прошлом олигархи наверное... иначе вор по понятиям такого не должен делать...
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Горожанин02 августа 2017, 16:00
скоро к нему и мишико присоединится.
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Горожанин02 августа 2017, 16:05
Пфф. Ща сделает новый пачпорт и с чистой душонкой вернется в рашку. Депортация в пользу бетных.
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Горожанин02 августа 2017, 16:15
Это говорит о том что все таки страной правит деньги, в основном грузинские.Центр Казани точно принадлежит грузинской диаспоре,че у нас нет никого нормального вместо этого грузина , фамилию то невозможно произнести, язык сломаешь...
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Горожанин02 августа 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
Это говорит о том что все таки страной правит деньги, в основном грузинские.Центр Казани точно принадлежит грузинской диаспоре,че у нас нет никого нормального вместо этого грузина , фамилию то невозможно произнести, язык сломаешь...
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как это язык сломаешь? Фамилие самое простое - Бухни-ка-швили! :-D
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Горожанин02 августа 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
Это говорит о том что все таки страной правит деньги, в основном грузинские.Центр Казани точно принадлежит грузинской диаспоре,че у нас нет никого нормального вместо этого грузина , фамилию то невозможно произнести, язык сломаешь...
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Бухни-ка. швили!
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Димас люблю пивас02 августа 2017, 16:40
Кто нибудь уже подрался с вдвшниками?
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Горожанин02 августа 2017, 16:46
из 20 положеных 2 отсидел и все???? Продажные твариииии!!!! Да пусть бы он гнил там со своим раком!!! Сколько судеб в 90-е эти бандюганы сломали, да гнить им скотам!
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Горожанин02 августа 2017, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
из 20 положеных 2 отсидел и все???? Продажные твариииии!!!! Да пусть бы он гнил там со своим раком!!! Сколько судеб в 90-е эти бандюганы сломали, да гнить им скотам!
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Вот примерно на такие деньги у судей басковы киркоровы и кабзоны поют-танцуют
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Горожанин02 августа 2017, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
Кто нибудь уже подрался с вдвшниками?
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Че димас тебя ВДВшники уже отпердолили?:-D
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Горожанин02 августа 2017, 17:30
Выглядит отлично. Интересно милиционеры фотографировались с ним?
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Горожанин02 августа 2017, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Че димас тебя ВДВшники уже отпердолили?:-D
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Я не Димас, любящий пивас, я Ашот, любящий камшот.
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Горожанин02 августа 2017, 17:52
Т.е. суд освободил его для лечения в Казани, в онкоцентре, а следом менты сразу экстрадировали в Грузию?
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Горожанин02 августа 2017, 18:03
А у него есть въездная виза.? На след. день он опять вернется в москву.
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Горожанин02 августа 2017, 18:31
В ответ на комментарий пользователя
А у него есть въездная виза.? На след. день он опять вернется в москву.
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У него вид на жительство
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Горожанин02 августа 2017, 19:30
Бенито Муссолини сделал проще со всеми этими "блатными" (крестными отцами в Италии, а также мелкими бандюками), он просто поставил их к стенке , а их родню отправил на рудники, чтобы до смерти пахали на благо страны. За то остальные честные люди жили хорошо.
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Фрекен Бок02 августа 2017, 20:08
Кому интересно - читайте про этого Пецо и его связь с краснодарским судьёй Хахалевой (свадьба за 2 млн долларов).
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Горожанин02 августа 2017, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Кому интересно - читайте про этого Пецо и его связь с краснодарским судьёй Хахалевой (свадьба за 2 млн долларов).
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На Ютуб ролик
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Димон02 августа 2017, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
Бенито Муссолини сделал проще со всеми этими "блатными" (крестными отцами в Италии, а также мелкими бандюками), он просто поставил их к стенке , а их родню отправил на рудники, чтобы до смерти пахали на благо страны. За то остальные честные люди жили хорошо.
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Муссолини твой кумир? Не забудь про его другана Адольфа, фашист проклятый!
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Димон02 августа 2017, 20:50
В ответ на комментарий пользователя
Бенито Муссолини сделал проще со всеми этими "блатными" (крестными отцами в Италии, а также мелкими бандюками), он просто поставил их к стенке , а их родню отправил на рудники, чтобы до смерти пахали на благо страны. За то остальные честные люди жили хорошо.
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За одно и всех евреев.
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Горожанин02 августа 2017, 22:03
Скажите, пожалуйста, а почему Резо Бух. ......- сидел в Казанской тюрьме ?Школьник .
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Горожанин02 августа 2017, 22:21
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
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Гость02 августа 2017, 22:32
Вор в законе "Пецо" с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в "Борисполе"
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