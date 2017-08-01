В Казани будут судить водителя, который сжег Mazda женщины, «подрезавшей» его

В Казани в Ново-Савиновском суде города будут судить 36-летнего мужчину, который в конце мая сжег Mazda женщины, которая "подрезала" его во время движения. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

- Обвиняемый поджег Mazda в конце мая 2017 года. Преступление было совершено из мести, поскольку во время движения по городу его "подрезала" Mazda под управлением местной жительницы. Тогда обвиняемый проследовал за автомобилем и установил место, где женщина припарковала машину. Затем мужчина дождался ночи и, используя бензин, поджег автомобиль, - сообщили в прокуратуре.

Общий ущерб составил 500 тысяч рублей, по данному факту было возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Уголовное дело направлено в суд.