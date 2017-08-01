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В Казани будут судить водителя, который сжег Mazda женщины, «подрезавшей» его

В Казани будут судить водителя, который сжег Mazda женщины, "подрезавшей" его
16+
Фото: архив ProKazan

В Казани в Ново-Савиновском суде города будут судить 36-летнего мужчину, который в конце мая сжег Mazda женщины, которая "подрезала" его во время движения. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

- Обвиняемый поджег Mazda в конце мая 2017 года. Преступление было совершено из мести, поскольку во время движения по городу его "подрезала" Mazda под управлением местной жительницы.  Тогда обвиняемый проследовал за автомобилем и установил место, где женщина припарковала машину. Затем мужчина дождался ночи и, используя бензин, поджег автомобиль, - сообщили в прокуратуре.

Общий ущерб составил 500 тысяч рублей, по данному факту было возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Уголовное дело направлено в суд.

Н. Вильданов, 02.08.2017, 14:13
Тэги: Суд
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Комментарии

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Горожанин02 августа 2017, 14:26
а как его нашли-то?
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10
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Горожанин02 августа 2017, 14:28
жаль мне мужика. А ту "женщину" не жаль!
32
24
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Ильнур Рамазанов02 августа 2017, 14:29
П...ц какой ранимый.
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4
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Горожанин02 августа 2017, 14:36
импотент нааерно, раз женщин так ненавидит. Или пиписька супермини:-D комплексы, однако, они такие...
9
35
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Горожанин02 августа 2017, 14:38
Может не он поджог,нада доказать
6
9
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Горожанин02 августа 2017, 14:41
подрезала по неопытности, а он тряпка мстительная, посидит, подумает, еще и 500 отдаст, кто плюсует, боитесь быть заваленными, деграданты, как ты, так и к тебе
14
35
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Борисковское чудо02 августа 2017, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
подрезала по неопытности, а он тряпка мстительная, посидит, подумает, еще и 500 отдаст, кто плюсует, боитесь быть заваленными, деграданты, как ты, так и к тебе
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"боитесь быть заваленными"

меня завали! :)
10
2
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Горожанин02 августа 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
жаль мне мужика. А ту "женщину" не жаль!
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Это не мужик это лошок. судимость, суд со страховой - возмещение, гемор на работе и в семье. Надо было внятно и четко объяснить как себя вести на дороге, ей бы этого хватило, а так сжег машину и ...наказал? она еще купит.
7
30
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Горожанин02 августа 2017, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Это не мужик это лошок. судимость, суд со страховой - возмещение, гемор на работе и в семье. Надо было внятно и четко объяснить как себя вести на дороге, ей бы этого хватило, а так сжег машину и ...наказал? она еще купит.
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Да надо было просто таранить без лишних разговоров, деньжат бы срубил
6
9
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не горожанин02 августа 2017, 14:51
в казани на дорогах это обычное явление
0
10
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Горожанин02 августа 2017, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Ура! Побольше бы таких мужиков!
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Уверяю Вас - в Казани таких унтерменшей - ну -о-о-очень много . Гораздо больше чем в других городах . Чужую машину сжечь - ребенка ограбить - череп раскроить - такое поведение для большинства казанских мужчин - норма .
7
17
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Горожанин02 августа 2017, 14:55
Ушлепок. Из под тишка только и может гадость сделать. Учить таких баранов надо. Неадекват же явный. Не лень было ехать , вычислять. Вот по этому вычислению и выявили его наверняка. Засветился там со своей машиной. А тетка видать тоже не из простых. Раз так рьяно взялись за установление этого пиромана. Никогда не знаешь на кого нарвешься!
2
25
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Горожанин02 августа 2017, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Уверяю Вас - в Казани таких унтерменшей - ну -о-о-очень много . Гораздо больше чем в других городах . Чужую машину сжечь - ребенка ограбить - череп раскроить - такое поведение для большинства казанских мужчин - норма .
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не правда, у нам больше голословно проговорить это вслух, а как до дел, то также как и везде. истериков побольше, а дебилов - одинаково.
0
0
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Горожанин02 августа 2017, 15:02
будь это баба- сожгла бы машину мужику !! ЕЙ БЫ МЕДАЛЬ ДАЛИ!!:-D
потом на передачу - к Малахову или Корчевникову! а мужика бы посадили! еще и заставили выплачивать- компенсацию за её ПМС!
все обложки журналов в РТ пестрили с заголовками- ГЕРОИНЯ отбившаяся от ужасного мужла:-D:-D
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6
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Горожанин02 августа 2017, 15:07
Ой мля. Да это.же чушпан. А остановить, поговорить, глядя в глаза? Ну, точно чмошник.:-D
7
10
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Горожанин02 августа 2017, 15:10
Надо было в тихую делать! и без поджога есть 1001 способ! превратить в недвигу транспортное средство! и пусть таскает на эвакуаторах по сервисам!:-D:-D где только руками будут разводить ихихихи
6
8
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Горожанин02 августа 2017, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Надо было в тихую делать! и без поджога есть 1001 способ! превратить в недвигу транспортное средство! и пусть таскает на эвакуаторах по сервисам!:-D:-D где только руками будут разводить ихихихи
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еще один "кандидат- тихушник" . В наше технологичное время очень мало шансов остаться незамеченным! А что так сильно задевает когда тебя женщина подрезает? Это что -то с самооценкой не то! Надо как то проще на жизнь смотреть. А то от сильных переживаний здоровье портится , а как практика показывает,еще и свобода ограничивается и деньги уменьшаются.
3
9
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Резо02 августа 2017, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
А ты у нас Ильнурка ещё тот терпила:-D
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Терпила тут только ты
1
2
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Горожанин02 августа 2017, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
еще один "кандидат- тихушник" . В наше технологичное время очень мало шансов остаться незамеченным! А что так сильно задевает когда тебя женщина подрезает? Это что -то с самооценкой не то! Надо как то проще на жизнь смотреть. А то от сильных переживаний здоровье портится , а как практика показывает,еще и свобода ограничивается и деньги уменьшаются.
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нех понты свой колотить совхозные- подпираниями и подрезаниями!!! коли не хочешь оказаться на месте этой тёлки. но коли решил понтанутся перед кентами. Видеть твою рыдающую харю над своей поповозкой!! когда утром не заведётся, что с ней случилос?? с твоей ласточкой??:-D

ооо это покайфовее драки!!:-D и технологичный век тебе не поможет
7
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Горожанин02 августа 2017, 15:47
Я его не осуждаю ! Очень мало женщин, которые
5
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Горожанин02 августа 2017, 16:06
А баба интерсно кто такая?
0
5
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Горожанин02 августа 2017, 16:15
Я уже хочу эту бабу! Пусть и без Мазды!
5
1
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Горожанину02 августа 2017, 17:52
Так этой бабе и надо , и остальные пусть перечитают пдд и трясутся
5
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Тетя02 августа 2017, 18:52
Какие у нас люди злые. Регулярно народ тупит за рулем- всем тачки жечь? Такое ощущение что у людей проблем нет других, какое-то ущемленное самолюбие у мужичка. Мне седгодня тоже курица попалась- начала орать дибилка, матом, это с учетом моего 10 -летнего безаварийного вождения. А у курочки номера 007, все что ли можно?!) и явный недот.....х. Так ведь думать надо, мало ли на кого нарвешься. 500к- еще легко отделался
1
4
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Горожанин02 августа 2017, 19:41
В ответ на комментарий пользователя
жаль мне мужика. А ту "женщину" не жаль!
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А если завтра подобный урод подожжет вашу маму за то, что она толкнула его в трамвае-тоже так рассуждать будете.
0
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Горожанин02 августа 2017, 21:11
А что, среди мужского пола, подрезальщиков нет что.ле? :-D:-DЕсли им всем машины сжечь, на дорогах одни бабы останутся :-D:-D
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Горожанин02 августа 2017, 22:23
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
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