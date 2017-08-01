В Казани сняли на видео, как две девушки ехали в Chevrolet, наполовину высунувшись из окна

В Казани на проспекте Амирхана сняли на видео, как две девушки наполовину высунули из окон ехавшего Chevrolet, в ГИБДД пообещали наказать водителя. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

По данным СМИ, компания молодых людей из Нурлата приехала в Казань на выходные, чтобы отдохнуть. В какой-то момент две пассажирки с задних мест начали высовываться из окно.

- Водителю грозит штрафы за опасное вождение и за нарушения при перевозке пассажиров на общую сумму в 2,5 тысячи рублей, - рассказал представитель ГИБДД.