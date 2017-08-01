Под Казанью погиб водитель «Оки», утонувший в озере

Накануне вечером, 1 августа, в Верхнеуслонском районе 76-летний казанец на "Оке" погиб, опрокинувшись в озеро, об этом сообщили в ГИБДД.

- В 17:00 водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в озеро. Водитель скончался на месте происшествия, - рассказали в дорожной инспекции.

Прибывшие на место водолазы МЧС нашли автомобиль в тридцати метрах от берега на шестиметровой глубине. Сотрудники МЧС доставили тело мужчины на берег, после чего подцепили трос к утонувшему авто. Автокран поднял его из воды.

Идет расследование.