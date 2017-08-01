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В центре Казани затопило улицы после сильного ливня: появились фото и видео

В центре Казани затопило улицы после сильного ливня: появились фото и видео
16+
Фото: скриншот
Ливневки не справились с большим потоком воды

В центре Казани сегодня после сильного, не непродолжительного ливня вновь затопило центральные улиц, видеозаписи с улиц Островского, Университетская и Спартаковская появились в соцсетях.

На видеозаписях можно заметить, как из-за большого количества воды пешеходы не могут перейти дорогу.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания раскритиковал дорожные организации за работу ливневых канализаций в Казани и Набережных Челнах. Минниханов поручил руководству Казани проанализировать содержание ливневых канализаций и исправить недочеты.

Денис Зарипов, 01.08.2017, 14:30
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин01 августа 2017, 14:34
почему не пишут что через 15 минут ничего не было, только что проехал - все ок
13
15
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Горожанин01 августа 2017, 14:43
Это все фейк, это все туфта, тяп-ляп все!!
11
7
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Злобный Аноним01 августа 2017, 14:46
Власти скажут, что это фото и видео 10-летней давности :-P
Что делать тем, у кого ямы на дорогах и во дворах? В центре вода быстро сходит, там есть очень большая ливнёвка, метро называется :-D
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4
39
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Васька01 августа 2017, 14:53
впрочем, ничего нового
0
10
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fxnice fxnice01 августа 2017, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
Власти скажут, что это фото и видео 10-летней давности :-P
Что делать тем, у кого ямы на дорогах и во дворах? В центре вода быстро сходит, там есть очень большая ливнёвка, метро называется :-D
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10 лет назад не было соляриса в рестайле
1
12
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Горожанин01 августа 2017, 15:15
Ни один город в России и мира и его ливневки не справляются с такими ливнями.
13
5
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Горожанин01 августа 2017, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Это все фейк, это все туфта, тяп-ляп все!!
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Ничего подобного,на Островского работаем,дорогу перейти невозможно. Все правильно пишут. Ливневки нихе.. не справляются,если они есть вообще там...
1
17
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Горожанин01 августа 2017, 15:36
Соляриса не было скажут фотожопа была)))))
0
8
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Горожанин01 августа 2017, 15:46
Ливень был, но короткий. Подсохло все почти.
3
1
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Горожанин01 августа 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Ничего подобного,на Островского работаем,дорогу перейти невозможно. Все правильно пишут. Ливневки нихе.. не справляются,если они есть вообще там...
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Островского - улица старая. Вполне возможно, что там с ливневками есть проблемы. Решать то начали, но не разом же все
10
1
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Горожанин01 августа 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Ни один город в России и мира и его ливневки не справляются с такими ливнями.
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Да, есть такое. Во время ливня заливает, потом высыхает и в ливневку. А с потоком мало де справляются
3
1
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Дед01 августа 2017, 16:28
Власти скажут: это старое фото, а синоптики скажут: это фейк,:-D в итоге не кто не за что не отвечает а деньги выделяются.
1
5
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Горожанин01 августа 2017, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
а где у вас дворы ещё не сделали? к концу лета многие сдадут, да и уже немало сдали
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На улице Хади Такташа за Вахитовским ГАИ перед домами 75 и 77 кошмар, почти центр города
0
3
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Горожанину01 августа 2017, 16:49
Да везде реки , ливневки нужны мэру чтобы деньги отмывать через нанятые московские фирмешки
2
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да ну01 августа 2017, 16:52
Метшина никто не хочет привлечь за разгильдяйтво?
2
10
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Горожанин01 августа 2017, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
почему не пишут что через 15 минут ничего не было, только что проехал - все ок
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потому что нужен инфоповод! Соглашусь, что да, вода была на улицах, но она быстро уходит. Все лето дожди во многих городах, в том числе в Европе. Вы бы видели как Германию затапливает!
7
3
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Горожанин01 августа 2017, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Да везде реки , ливневки нужны мэру чтобы деньги отмывать через нанятые московские фирмешки
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Вы знаете как ливневки работают? Вода уходит уже через 10-15 минут. Так везде. Посмотрите новости в мире, как там заливает города после ливней. В Казани еще нормально, оказывается. В Стамбуле фотку сегодня видел в твитере. Машины по крышу в воде.
5
3
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Горожанин01 августа 2017, 17:32
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
3
0
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юр01 августа 2017, 18:07
В Карелии есть в городах на гпанице с финнами ливневые стоки даже у тротуаров.
0
1
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Горожанин01 августа 2017, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Островского - улица старая. Вполне возможно, что там с ливневками есть проблемы. Решать то начали, но не разом же все
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Хорошо. Мавлютова, Камая, Зорге тоже старые?
0
4
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Горожанин01 августа 2017, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
На улице Хади Такташа за Вахитовским ГАИ перед домами 75 и 77 кошмар, почти центр города
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Поддерживаю, там уже лет 20 *опа, куда только не писали - денег нет.
0
5
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Горожанин01 августа 2017, 21:31
Не играйте на нервах.дайте людям работать.мухаметзянов икрам.помагайте друг другу.
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0
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Нет Маразму01 августа 2017, 22:08
В Казане работает фирма Параметр из столицы вот они и восстанавливают ливневки так как все было в состоянии крахх то эта работа надолго но процесс идет
0
0
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Нет Маразму01 августа 2017, 22:09
В ответ на комментарий пользователя
В Карелии есть в городах на гпанице с финнами ливневые стоки даже у тротуаров.
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Купи билет и на ПМЖ
0
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Горожанин01 августа 2017, 22:55
В Казани не все так плохо, ребята. В этом году такие ливни по всему миру. Города топит. У нас то через 10 минут уже уходит вода
0
0
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Горожанин01 августа 2017, 22:56
В ответ на комментарий пользователя
Да везде реки , ливневки нужны мэру чтобы деньги отмывать через нанятые московские фирмешки
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да какие реки?Вы из дома то выходили? Там уже нет воды давным давно!
0
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