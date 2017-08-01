В центре Казани затопило улицы после сильного ливня: появились фото и видео

Ливневки не справились с большим потоком воды

В центре Казани сегодня после сильного, не непродолжительного ливня вновь затопило центральные улиц, видеозаписи с улиц Островского, Университетская и Спартаковская появились в соцсетях.

На видеозаписях можно заметить, как из-за большого количества воды пешеходы не могут перейти дорогу.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания раскритиковал дорожные организации за работу ливневых канализаций в Казани и Набережных Челнах. Минниханов поручил руководству Казани проанализировать содержание ливневых канализаций и исправить недочеты.