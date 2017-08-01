На перекрестке улицы Родины Lexus сбил 16-летнего велосипедиста

В Казани на пересечении улицы Родины и проспекта Победы накануне вечером 55-летний водитель Lexus сбил 16-летнего велосипедиста, который переезжал через пешеходный переход. Об этом сообщили в ГИБДД.

Наезд случился в 21:20, водитель иномарки проигнорировал знак "Движение прямо и направо" и повернул налево, где и сбил подростка. Велосипедист, также в нарушении дорожных правил, переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, он был госпитализирован.