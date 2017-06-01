В Казань привезли «медведя»: SKODA KODIAQ

Этим летом KODIAQ будет доступен лимитированной серией: в автосалонах «ТТС» представят премиальные комплектации Ambition Plus и Style Plus, которые ранее не предлагались для других моделей ŠKODA. В 2018 году стартует локальное производство KODIAQ, после чего линейка комплектаций, двигателей и трансмиссий будет расширена.
Стандартное оборудование версий Ambition Plus* и Style Plus* включает в себя многочисленные атрибуты комфорта:
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обогрев лобового стекла;
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подогрев многофункционального кожаного руля;
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центральный замок KESSY* с системой бесключевого доступа;
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защиту дверной кромки, которая автоматически выдвигается при открывании двери, и многое другое.
Первый внедорожник от ŠKODA оснащен светодиодной головной оптикой и светодиодными фонарями, музыкальными и информационно-развлекательными системами последнего поколения, интеллектуальной платформой Smartlink+ с поддержкой стандартов Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.
Впервые автомобиль ŠKODA может быть оборудован автоматической коробкой передач DQ500 (DSG-7)*, эффективной и экономичной.
Цена на KODIAQ в базовой модификации Active, доступной после локализации производства в 2018 году, составит 1 500 000 рублей. Стоимость премиальных комплектаций Ambition Plus и Style Plus стартует от 1 999 000 рублей и 2 315 000 рублей соответственно.
*Амбишн плюс
*Стайл плюс
*Кэсси
*Новая автоматическая коробка передач DQ500 (DSG-7), предназначенная для передачи крутящего момента до 600 Н·м. Данная КПП является дальнейшей разработкой проверенной временем 6-ти ступенчатой трансмиссии DQ250 (DSG-6) с «мокрыми» пакетами сцепления.