В Казань привезли «медведя»: SKODA KODIAQ

3 июня официальный дилер Skoda представит первый внедорожник в своей истории. Эффектный дизайн, просторный салон, отличная функциональность и управляемость – все это в премьерном SKODA KODIAQ, который уже доступен для заказа

Этим летом KODIAQ будет доступен лимитированной серией: в автосалонах «ТТС» представят премиальные комплектации Ambition Plus и Style Plus, которые ранее не предлагались для других моделей ŠKODA. В 2018 году стартует локальное производство KODIAQ, после чего линейка комплектаций, двигателей и трансмиссий будет расширена.

Стандартное оборудование версий Ambition Plus* и Style Plus* включает в себя многочисленные атрибуты комфорта:

обогрев лобового стекла;

подогрев многофункционального кожаного руля;

центральный замок KESSY* с системой бесключевого доступа;

защиту дверной кромки, которая автоматически выдвигается при открывании двери, и многое другое.

Первый внедорожник от ŠKODA оснащен светодиодной головной оптикой и светодиодными фонарями, музыкальными и информационно-развлекательными системами последнего поколения, интеллектуальной платформой Smartlink+ с поддержкой стандартов Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.​

Впервые автомобиль ŠKODA может быть оборудован автоматической коробкой передач DQ500 (DSG-7)*, эффективной и экономичной.

Цена на KODIAQ в базовой модификации Active, доступной после локализации производства в 2018 году, составит 1 500 000 рублей. Стоимость премиальных комплектаций Ambition Plus и Style Plus стартует от 1 999 000 рублей и 2 315 000 рублей соответственно.

*Амбишн плюс

*Стайл плюс

*Кэсси

*Новая автоматическая коробка передач DQ500 (DSG-7), предназначенная для передачи крутящего момента до 600 Н·м. Данная КПП является дальнейшей разработкой проверенной временем 6-ти ступенчатой трансмиссии DQ250 (DSG-6) с «мокрыми» пакетами сцепления.