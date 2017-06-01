На улице Дементьева столкнулись пять автомобилей

В Казани на улице Дементьева накануне столкнулись пять автомобилей, об этом сообщили в ГИБДД. ДТП произошло в 17:15 напротив дома №1В.

По предварительным данным, 35-летний водитель Honda CR-V, совершая перестроение, не уступил дорогу и столкнулся с Renault Sandero, который двигался слева в попутном направлении. Затем Honda протаранила Mazda 6, отбросив ее на KIA Rio, которая, в свою очередь, врезалась в Opel Astra.

В результате в ДТП пострадала только 29-летняя пассажирка Mazda, у которой диагностировали ушиб головного мозга, ей оказали медицинскую помощь.