ГИБДД ищет очевидцев: в Казани два водителя сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП с пострадавшими, которые произошли в минувший четверг, 1 июня.

Так, в 10.00 на пересечении улиц Шамиля Усманова и Восход на пешеходном переходе неустановленный автомобиль сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся.

- В результате наезда женщина получила растяжение внутренней боковой связки левого коленного сустава, - сообщили в ведомстве.

Второе ДТП произошло в 11.20 напротив дома №30 по Горьковскому шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе.

- 38-летняя женщина получила ушибленные ссадины левой голени и грудной клетки слева. Водитель также скрылся с места ДТП, - добавили в ГИБДД.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефону: 5-333-848.

Отметим, всего за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 186 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими.