В Челнах пенсионерка попала в ДТП, рассекая на скутере без прав

В Набережных Челнах 63-летняя пенсионерка попала в ДТП, рассекая на скутере. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Набережным Челнам.

ДТП произошло днем 31 мая недалеко от остановки «Ледовый дворец» на проспекте Сююмбике.

- Женщина, управляя скутером, не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с LADA Kalina, за рулем которой была 31-летняя женщина, - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пенсионерка получила различные ушибы. А позже инспекторы ГИБДД выяснили, что прав на управление скутером у пенсионерки не было.