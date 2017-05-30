В Казани частично закроют улицы Баруди, Техническая и Силикатная

С 1 июня в Казани временно закроется движение по улицам Силикатная, Баруди и Техническая. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

На улице Силикатная движение будет ограничено от дома №19 до ул.Гагарина. Ограничение продлится до 26 июня. Ограничение связано с реконструкцией тепловода.

С 22.00 2 июня до 6.00 5 июня будет ограничено движение по улицам Баруди и Техническая. Закрытие связано с прокладкой водопроводов.

Движение будет ограничено на ул.Баруди около дома №9 и ул.Техническая около здания №62.