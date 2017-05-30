В Татарстане парень на Ford опрокинулся в кювет и погиб

В Мензелинском районе Татарстана накануне ночью в ДТП погиб 30-летний парень, который на высокой скорости не справился с управлением и опрокинулся в кювет, об этом сообщили в ГИБДД РТ.

ДТП произошло в 1:35 на 2 км автодороги Мензелинск – Биюрган, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

- В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности, - сообщили в ГИБДД.