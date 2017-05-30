В центре Казани «красный» автобус протаранил «Мазду» и «Опель»

Накануне утром в центре Казани «красный» автобус маршрута №23 протаранил «Мазду» и «Опель». Об этом сообщает ГИБДД по РТ.

ДТП произошло в 8.48.

- 38-летний водитель автобуса «МАЗ», который следовал по улице Тукая не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Мазду» под управлением 52-летнего водителя, - сообщили в ведомстве.

В свою очередь иномарку от удара отбросило на «Опель», за рулем которой была 33-летняя женщина.

В результате ДТП водитель «Мазды» получил подвывих позвонка шейного отдела. Отмечается, что на момент аварии в салоне автобуса находились 16 пассажиров.

Всего за минувшие сутки в городе зарегистрировано 185 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими.