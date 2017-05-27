В Татарстане сняли на видео, как на машине медицинской службы перевозят доски

"Главное, чтоб потом у перевозимых больных не было заноз", - рассказала народный корреспондент

В Татарстане на трассе сняли на видео машину медицинской службы, на которой перевозили доски, видеозапись прислала народный корреспондент портала Марина.

- У медиков небольшая зарплата и выкручиваются они, кто как может. Например, в свободное время могут оказывать услуги грузоперевозок, перевозя необструганные доски. Главное, чтоб потом у перевозимых больных не было заноз, - рассказала корреспондент.

В пресс-службе Минздрава РТ ProKazan.ru сообщили, что данная машина не относится к их ведомству.

- У нас нет таких машин. Кроме того, эта машина не соответствуют ГОСТу. Это может быть машина любой организации, - отметили в пресс-службе ведомства.