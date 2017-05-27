Автобус, ехавший в Казань, попал в ДТП с двумя погибшими

На 53-м километре автодороги Елабуга-Пермь произошло смертельное ДТП — там автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сообщает ГИБДД по РТ.

Авария произошла 27 мая примерно в 2 часа ночи.

- 33-летний водитель Volkswagen Polo ехал на огромной скорости. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус Golden Dragon, который следовал по маршруту Ижевск-Казань, - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибли водитель Volkswagen и его 55-летняя пассажирка. Из пассажиров автобуса никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.