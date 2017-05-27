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На улице Декабристов водитель Hyundai сбил байкера на Yamaha

На улице Декабристов водитель Hyundai сбил байкера на Yamaha
16+
Фото: tatar-inform.ru

В Казани ночью в минувшую субботу, 27 мая, 24-летний парень на Hyundai Solaris на перекрестке улиц Декабристов и Комсомольской врезался в байкера на Yamaha, об этом сообщили сегодня в ГИБДД.

По предварительным данным, в 01:00 водитель авто разворачивался на перекрестке в обратном направлении по зеленому сигналу светофора, однако не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил множество травм и был госпитализирован, он был в мотошлеме.

Н. Вильданов, 29.05.2017, 12:10
Тэги: ДТП
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Комментарии

Зл29 мая 2017, 12:18
Он что ехал задом?
1
7
Согласны с автором?
Горожанин29 мая 2017, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Он что ехал задом?
Развернуть
Сколько бы гадостей люди не говорили про мотоциклистов, большая часть ДТП с участием мотоциклистов происходит по вине автомобилистов, можете проверить статистику.

И еще: в комментах все поливают желчью мотоциклистов, а на деле парни просят посидеть-сфотографироваться, а девушки согласны дать "за прокатиться"
15
7
Согласны с автором?
Ильдар29 мая 2017, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Сколько бы гадостей люди не говорили про мотоциклистов, большая часть ДТП с участием мотоциклистов происходит по вине автомобилистов, можете проверить статистику.

И еще: в комментах все поливают желчью мотоциклистов, а на деле парни просят посидеть-сфотографироваться, а девушки согласны дать "за прокатиться"
Развернуть
Вы меня извините , но девушка , готовая "дать за прокатится" на мотоцикле, то же самое сделает и парню с машиной. Так что тут от девушки и от парня зависит , а не от двух колёс или четырёх. А вот то что среди мотоциклистов принято гонять как сумашедшие, а потом обвинять других участников движения что "их не пропускают и не уважают" - это факт. То что на движущийся на большой скорости мотоцикл обычному человеку на машине просто нереально среагировать - это вот почему то игнорируется .
Лучший комментарий
1
19
Согласны с автором?
Горожанин29 мая 2017, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Вы меня извините , но девушка , готовая "дать за прокатится" на мотоцикле, то же самое сделает и парню с машиной. Так что тут от девушки и от парня зависит , а не от двух колёс или четырёх. А вот то что среди мотоциклистов принято гонять как сумашедшие, а потом обвинять других участников движения что "их не пропускают и не уважают" - это факт. То что на движущийся на большой скорости мотоцикл обычному человеку на машине просто нереально среагировать - это вот почему то игнорируется .
Развернуть
Девушка "даст" за прокатиться? Пардон, но вы зависли где-то в 60-х.
2
13
Согласны с автором?
Горожанин29 мая 2017, 12:41
-1
3
0
Согласны с автором?
Горожанин29 мая 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Сколько бы гадостей люди не говорили про мотоциклистов, большая часть ДТП с участием мотоциклистов происходит по вине автомобилистов, можете проверить статистику.

И еще: в комментах все поливают желчью мотоциклистов, а на деле парни просят посидеть-сфотографироваться, а девушки согласны дать "за прокатиться"
Развернуть
Влажные мечты подростка. ))
0
3
Согласны с автором?
Гость29 мая 2017, 12:53
По моему, принцип, кто сзади стукнул, тот и виноват никто не отменял.
1
1
Согласны с автором?
Форвард29 мая 2017, 12:58
В ответ на комментарий пользователя
Сколько бы гадостей люди не говорили про мотоциклистов, большая часть ДТП с участием мотоциклистов происходит по вине автомобилистов, можете проверить статистику.

И еще: в комментах все поливают желчью мотоциклистов, а на деле парни просят посидеть-сфотографироваться, а девушки согласны дать "за прокатиться"
Развернуть
Где эта статистика? Покажи, а не трынди тут. А байкер наверняка ехал с большим превышением скорости.
0
1
Согласны с автором?

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