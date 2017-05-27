На улице Декабристов водитель Hyundai сбил байкера на Yamaha

В Казани ночью в минувшую субботу, 27 мая, 24-летний парень на Hyundai Solaris на перекрестке улиц Декабристов и Комсомольской врезался в байкера на Yamaha, об этом сообщили сегодня в ГИБДД.

По предварительным данным, в 01:00 водитель авто разворачивался на перекрестке в обратном направлении по зеленому сигналу светофора, однако не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил множество травм и был госпитализирован, он был в мотошлеме.