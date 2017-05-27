В РТ пассажирку «Лады» выбросило на проезжую часть после столкновения с фурой

В Выскокогорском районе республики «Лада Калина» столкнулась с фурой «ДАФ», в результате чего легковушка перевернулась, а пассажирку выбросило на проезжую часть. Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ, ДТП произошло накануне днем.

Установлено, что в момент аварии женщина не была пристегнута ремнем безопасности, ее госпитализировали с ушибом грудной клетки. У фуры пробило топливный бак.