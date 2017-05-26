В Татарстане водитель «Лады Гранта» погиб в ДТП с автоцистерной на «встречке»

Фото: ГУ МЧС России по РТ/Фото с места происшествия

В Тюлячинском районе Татарстана накануне ночью в ДТП с автоцистерной Volvo погиб 28-летний житель Набережных Челнов на "Ладе Гранта", об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, в 3 часа ночи водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик.

От полученных травм парень за рулем "Лады" скончался на месте.