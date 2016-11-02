Белые и черные цвета автомобилей стали самыми популярными в России в 2016 году

Эксперты CarPrice провели исследование по цветовому предпочтению автомобилей среди россиян. По итогам 2016 года наибольшим спросом на первичном рынке в России пользовались машины белого цвета. Их доля составила 28%.

Следом идут автомобили серебряного цвета — 17%, черного — 16%, серого — 10% и синего — 9%. В топ-10 также вошли бежевый — 8%, красный — 5%, зеленый — 5%.

Однако аналитики отметили, что цвет автомобиля имеет большое значение не только при его выборе, но и при последующей перепродаже. Самыми популярными на вторичном рынке оказались черные кузова. Число их продаж составило 24% от общего числа в 2016 году.

Значительно уступают черным автомобилям модели серебряного цвета (13%). В тройку лидеров попали также белые и серые авто: доля их продаж составляет по 12%. Замыкают рейтинг авто синего цвета, количество которых в прошлом году составило 8%, пишет ProUfu.ru.