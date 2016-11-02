В Казани из-за крестного хода перекроют центр города

В центре Казани 21 июля на время крестного хода с образом Казанской иконы Божией Матери будут перекрыты несколько улиц, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии города.
Дороги будут закрыты с 10:30 до 11:30.
В центре Казани 21 июля на время крестного хода с образом Казанской иконы Божией Матери будут перекрыты несколько улиц, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии города.
Дороги будут закрыты с 10:30 до 11:30.
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