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Глава Федерации Автомобилистов России по РТ: «Очередное повышение штрафов точно будет»

Глава Федерации Автомобилистов России по РТ: «Очередное повышение штрафов точно будет»
16+
Фото: портал ProKazan.ru, Денис Храпаль
Рамиль Хайруллин рассказал, почему стоит ждать повышения штрафов и есть ли предпосылки для роста ОСАГО

Будет ли расти стоимость ОСАГО, есть ли предпосылки?

- Мощное страховое лобби прикладывает все усилия для того, чтобы «продавить» свободные тарифы. С высокой степенью вероятности они их все-таки «продавят», и тогда уже автовладельцам станет не до веселья. Единственный сдерживающий фактор в виде ЦБ РФ не сможет контролировать тарифы, и страховые компании наконец смогут установить их такими, какими хотят, то есть максимально высокими. Приведет это все опять же к тому, что полисы перестанет покупать еще большее количество автомобилистов, все убытки опять начнут перекладывать на плечи законопослушных водителей. Но бесконечно это продолжаться не сможет, и как итог – бойкот ОСАГО уже со стороны всех водителей. «Левые» полисы, авто вообще без полисов –  по нашим дорогам передвигаются уже около 20 процентов таких авто.

Каких нововведений, на ваш взгляд, можно ожидать в ближайшее время?

- Каких угодно. Очередное повышение штрафов – это точно будет. С точки зрения законодателей старые не имеют эффекта, хотя я бы поспорил с этим. Существующая система наказания может навести порядок на дорогах, но отсутствует элементарная неотвратимость наказания и штрафы, как ни задирай вверх, эффекта кроме психологического они не дадут. Люди пообсуждают высокие штрафы и благополучно про них забудут, потому что они не работают. Я бы все-таки приложил все усилия для отмены погрешности в +20 км/час. Это послабление ничего, кроме вреда, не приносит. Нужно вернуть то, что было.

ФАР планировала разработать систему оценки качества АЗС. Как обстоят дела с этим направлением?

- Сейчас мы разрабатываем ГОСТ. Дело в том, что до сих пор не существует ГОСТа и по каким правилам работать АЗС – неизвестно. С нашей стороны будет осуществляться оценка качества предоставляемых услуг, качество топлива по-прежнему будут проверять специализированные организации. 

Женя Потехина, 26.05.2017, 17:13
Тэги: Интервью
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Комментарии

126 мая 2017, 17:39
Для меня, как для автолюбителя самым важным нововведением было бы увелечение максимального объема файла, который можно закачивать на сайте ГИБДД. Сейчас чье то правонарушение крайне сложно отправлять, так как максимальный файл 5 мб. видео с регистратора как правило бывает не менее 20 мб.

Я лично ежедневно отправляю по несколько ввидео. и честно сказать, знаю, что многие поступают так же. И я за повышение штрафов. Потому как дороги есть. Качество покрытия идеальное. А вот отношение многих к окружающим плевательское. И мне не желко, что такие люди платят штрафы. Ведь нарушая ПДД они подставляют окружающих. в том числе и меня. Рискуют моей жизнью.

Сча понабегут опять ругать ГИБДД. А вот на нашей улице стало намного спокйонее после тоого, как на ней появилась камера. Да этого безбашенно гоняли. Даже не думая о безопасности...

А кто молчит , знайте. самые страшные преступления происходят с Вашего молчаливого согласия.. Сегодня тебя в неположенном месте обогнали. Ты промолчал. Пусть летит дурачок подумал ты. А завтра этот дурачок прилетит тебе в лоб. Понимаете? Или думаете что все это будет не со мной? Моя хата с краю??
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Согласны с автором?
горожанин26 мая 2017, 17:41
ОСАГО нет ,лишать прав на 1 год. Купил авто ,содержи его по правилам. На парковку поставить денег нет,страховку купить тоже нет . Зачем тогда авто покупать ?
5
2
Согласны с автором?
126 мая 2017, 17:44
Вот сча про ОСАГО начнут. А че его покупать? Его покупают только дурачки. Знайте лично из моего опыта. Я попал в ДТП. Вина водителя другой машины была сразу доказана видеорегистратором. Оказалось, что у него поддельный полис ОСАГО, который он купил за 2000 рублей. При этом он знал , что купил поддельный полис. Сэкономил вообщем. Да, от ГАИ на дороге ему как то получалось отмазываться этой пустой бумажкой. А вот 234000 рублей за ремонт он выплатил из своего личного кармана мне. Не хотел конечно. Судебные приставы изъяли у него часть имущества , а часть списывали в течении трех месяцев с получки жены и кго получки. Доэкономился вообщем. Вот и думайте, надо ОСаго или нет. Я лично еще и ДСАГО беру
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2
Согласны с автором?
Уася26 мая 2017, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
ОСАГО нет ,лишать прав на 1 год. Купил авто ,содержи его по правилам. На парковку поставить денег нет,страховку купить тоже нет . Зачем тогда авто покупать ?
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Найдем деньги. И на ОСАГО и на страховку. И на платон. И на бензин. И на налоги и на штрафы. И на запчасти и на бензин. Просто кушать семья меньше станет. В старых вещах походим. И стройки все заморозим. Нечего сттроителей кормить. И Квартиры покупать не будем. В палатке поживем. Или на съемной. Зато налог платит не надо. Лишь бы страховщики и гаишники жировали. Все для них.
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Согласны с автором?

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