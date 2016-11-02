Глава Федерации Автомобилистов России по РТ: «Очередное повышение штрафов точно будет»

Рамиль Хайруллин рассказал, почему стоит ждать повышения штрафов и есть ли предпосылки для роста ОСАГО

Будет ли расти стоимость ОСАГО, есть ли предпосылки?

- Мощное страховое лобби прикладывает все усилия для того, чтобы «продавить» свободные тарифы. С высокой степенью вероятности они их все-таки «продавят», и тогда уже автовладельцам станет не до веселья. Единственный сдерживающий фактор в виде ЦБ РФ не сможет контролировать тарифы, и страховые компании наконец смогут установить их такими, какими хотят, то есть максимально высокими. Приведет это все опять же к тому, что полисы перестанет покупать еще большее количество автомобилистов, все убытки опять начнут перекладывать на плечи законопослушных водителей. Но бесконечно это продолжаться не сможет, и как итог – бойкот ОСАГО уже со стороны всех водителей. «Левые» полисы, авто вообще без полисов – по нашим дорогам передвигаются уже около 20 процентов таких авто.

Каких нововведений, на ваш взгляд, можно ожидать в ближайшее время?

- Каких угодно. Очередное повышение штрафов – это точно будет. С точки зрения законодателей старые не имеют эффекта, хотя я бы поспорил с этим. Существующая система наказания может навести порядок на дорогах, но отсутствует элементарная неотвратимость наказания и штрафы, как ни задирай вверх, эффекта кроме психологического они не дадут. Люди пообсуждают высокие штрафы и благополучно про них забудут, потому что они не работают. Я бы все-таки приложил все усилия для отмены погрешности в +20 км/час. Это послабление ничего, кроме вреда, не приносит. Нужно вернуть то, что было.

ФАР планировала разработать систему оценки качества АЗС. Как обстоят дела с этим направлением?

- Сейчас мы разрабатываем ГОСТ. Дело в том, что до сих пор не существует ГОСТа и по каким правилам работать АЗС – неизвестно. С нашей стороны будет осуществляться оценка качества предоставляемых услуг, качество топлива по-прежнему будут проверять специализированные организации.