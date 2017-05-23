В ГИБДД сообщили, как произошло ДТП с двумя погибшими пенсионерами из Казани

В ГИБДД РТ сообщили, как накануне в Апастовском районе Татарстана произошло смертельное столкновение ВАЗ-2107, в котором находилась пожилая супружеская пара из Казани, и Datsun, в результате ДТП пенсионеры погибли на месте происшествия.

- В 13:40 в поселке железнодорожной станции Каратун 40-летний водитель Datsun не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с ВАЗ-2107. 70-летние водитель и пассажирка ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Datsun был доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД.

Ведется расследование.