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На Гудованцева заблокировало движение из-за «Лады», которая влетела в грузовик

На Гудованцева заблокировало движение из-за "Лады", которая влетела в грузовик
16+
Фото: портал ProKazan.ru

В Казани в микрорайоне Жилплощадка сегодня утром оказалась заблокирована для движения улица Гудованцева. Как сообщил народный корреспондент, это произошло из-за ДТП с участием грузовика и "Лады". 

- Судя по всему, грузовик поворачивал налево, а "Лада" в этот момент решила пойти на обгон, - прокомментировал автор фотографий. - Многим пришлось выбирать объездные пути, чтобы выехать из микрорайона. Один из автобусов решил протиснуться между деревьями и грузовиком, но в итоге не смог проехать и чуть не застрял.

ProKazan.ru, 24.05.2017, 09:45
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин24 мая 2017, 10:06
гибддшник так покорно выслушивает чушь водятла на второй фотке)
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Ильнур Рамазанов24 мая 2017, 10:12
Проказан, вы заголовок свой видели? Или вы специально так коряво пишите?
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Уху евший24 мая 2017, 10:22
Не летел бы - не влетел бы. B-|
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