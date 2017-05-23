На Гудованцева заблокировало движение из-за «Лады», которая влетела в грузовик

В Казани в микрорайоне Жилплощадка сегодня утром оказалась заблокирована для движения улица Гудованцева. Как сообщил народный корреспондент, это произошло из-за ДТП с участием грузовика и "Лады".

- Судя по всему, грузовик поворачивал налево, а "Лада" в этот момент решила пойти на обгон, - прокомментировал автор фотографий. - Многим пришлось выбирать объездные пути, чтобы выехать из микрорайона. Один из автобусов решил протиснуться между деревьями и грузовиком, но в итоге не смог проехать и чуть не застрял.