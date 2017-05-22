«GM-АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за нехватки комплектующих

Компания «GM-АвтоВАЗ» уведомила о том, что с 17 мая была вынуждена остановить работу конвейера, так как поставщик, ООО «Завод Автокомпонент», прекратил поставки комплектующих изделий. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Причина, по которой прекратилась поставка комплектующих, пока не называется.

«GM-АвтоВАЗ» — совместное предприятие General Motors и ПАО «АвтоВАЗ». Расположенный в Тольятти завод выпускает автомобили Chevrolet NIVA, отмечает ProUfu.ru.

Группа компаний «Автокомпонент» занимается разработкой и производством деталей из пластмассы. Для автомобилей предприятия изготавливают в том числе зеркала заднего вида, панели приборов, детали интерьера, бамперы и топливные баки.